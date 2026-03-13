Calcio | ALLERTA GIALLA SULLA LIGURIA, programma del sabato confermato

E' arrivato pochi minuti fa il comunicato di Arpal.

Domani sulla nostra regione scatterà l'allerta gialla a partire dalle 10: via libera quindi al programma calcistico del sabato, comprese le sfide del Savona e della Veloce contro Superba e Rossiglionese.

Per quanto concerne gli appuntamenti domenicali, sarà necessario attendere i nuovi aggiornamenti.



Le previsioni per sabato:

Sensibile peggioramento a partire da Ponente, con alta probabilità di temporali forti e/o organizzati su tutte le aree di allertamento. Cumulate elevate su ABDE e significative su C a fine giornata, con piogge di intensità forte su BD e moderata su ACE. Venti meridionali in sensibile rinforzo, fino a burrasca (60-70 km/h) su BCDE e forti (50-60 km/h) su A, rafficati sui capi costieri esposti e sui crinali appenninici. Moto ondoso in aumento con mare localmente agitato su AB e mareggiate su C per onda lunga (6-7 s) da Sud/Sud-Est. Nulla da segnalare.



Le previsioni per domenica:

Durante la notte ancora maltempo, con bassa probabilità di temporali forti su BCDE. Possibili danni puntuali legati a piogge intense. Cumulate significative su ABDE. Quota neve in calo sui versanti padani di Ponente, con deboli nevicate su zone non sensibili oltre i 600-800 m, deboli nevicate su zone non sensibili di A oltre i 1000-1200 m. Venti in rinforzo a forti (50-60 km/h) dai quadranti settentrionali su AB, forti meridionali su C. Mare localmente agitato tra notte e mattino per onda lunga da Sud/Sud-Est