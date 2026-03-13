Calcio | Serie D. Ufficiali le designazioni, Vado - Ligorna ad Ammannati di Firenze

ASTI – VARESE FOOTBALL CLUB SRL
Arbitro: Denis Cornel Pal (Roma 1)
Assistenti: Stefano Yu (Treviso), Fabio Cappellaro (Verona)
BIELLESE 1902 – CELLE VARAZZE F.B.C.
Arbitro: Francesco Zaccheria (Legnago)
Assistenti: Mattia Malerba (Cinisello Balsamo), Matteo Chiaro (Busto Arsizio)
CAIRESE – DERTHONA FBC 1908
Arbitro: Francesco Comito (Messina)
Assistenti: Andrea Mapelli (Treviglio), Roberto Francesco Prigigallo (Bari)
CHISOLA CALCIO – SALUZZO
Arbitro: Salvatore Fresu (Sassari)
Assistenti: Alessio Fiore (Roma 1), Giada Di Carlantonio (Roma 2)
GOZZANO SSDRL – CLUB MILANO S.S.D. A R.L.
Arbitro: Riccardo Borghi (Modena)
Assistenti: Giovanni D'Amico (Lamezia Terme), Giuseppe Piccolo (Vibo Valentia)
LAVAGNESE 1919 A.S.D. – IMPERIA CALCIO SRL
Arbitro: Andrea Norci (Arezzo)
Assistenti: Daniele Vicari (Lucca), Giovanni Gallà (Pistoia)
NOVAROMENTIN – SANREMESE CALCIO SSD A RL
Arbitro: Andrea Copelli (Mantova)
Assistenti: Simone Pretto (Vicenza), Seyedomid Noushehvar (Padova)
VADO FC 1913 – LIGORNA 1922
Arbitro: Davide Ammannati (Firenze)
Assistenti: Abibakr Darwish (Milano), Angelo Calce (Cassino)
VALENZANA MADO – SESTRI LEVANTE
Arbitro: Alessandro Niccolai (Pistoia)
Assistenti: Lorenzo Nannipieri (Livorno), Daniele Nesi (Firenze)