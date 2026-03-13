Il grande calcio giovanile fa tappa a Celle Ligure: in arrivo il 7° Torneo Minigoal – Memorial "Lino Di Vincenzo"

Il piatto forte dell’estate giovanile biancoblù è pronto a essere servito. Nel fine settimana del 13 e 14 giugno, lo stadio "Olmo Ferro" di Celle Ligure si ospiterà la 7ª edizione del Torneo Minigoal – Memorial "Lino Di Vincenzo".

L'evento, organizzato con orgoglio dal Celle Varazze, si preannuncia come una vera e propria festa dello sport. I numeri confermano la grande risonanza del torneo: sono ben 54 le squadre iscritte, pronte a portare sul rettangolo verde oltre 1000 giovani promesse del calcio.

La competizione si articolerà su due intense giornate, suddivise per annate, per garantire spazio e divertimento a tutti i piccoli atleti:

Sabato 13 giugno: Scenderanno in campo le categorie dei più piccoli, con i protagonisti delle leve 2015, 2016 e 2017.

Domenica 14 giugno: Sarà il turno dei ragazzi più grandi, con le sfide dedicate alle leve 2013 e 2014.

L'entusiasmo per l'iniziativa è palpabile anche tra i vertici societari. La vicepresidente del Celle FBC Varazze, Stefania Villa, ha espresso grande soddisfazione per l'organizzazione dell'evento:

“È un grande onore per noi poter ospitare questo prestigioso torneo. Appena la dirigenza mi ha sottoposto questo evento, non ho esitato un attimo nell’accettare. Ringrazio vivamente Gianni Di Vincenzo per averci scelto.

Sarà una grande esperienza per i ragazzi del nostro settore giovanile e un momento di sport, divertimento e condivisione per tutte le società partecipanti.”