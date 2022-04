Calcio, Ospedaletti. Lo spettro retrocessione non condiziona capitan Negro: "Pensiamo a battere la Sestrese" (VIDEO)

L’Ospedaletti ospita domani al ‘Ciccio Ozenda’ la Sestrese per la penultima giornata dei playout di Eccellenza. In palio tre punti che permetterebbero di tenere ancora viva una flebile speranza di salvezza.

“C’è grande rammarico, la matematica non ci condanna ma è difficile pensare alla salvezza anche perché non dipende solamente da noi - commenta alla vigilia il capitano Andrea Negro - è giusto provare a vincere la ultime due perché nel calcio non si sa mai, anche se le speranze sono ridotte al minimo. Tante cose non hanno funzionato, ma sarebbe sbagliato cerca alibi. I protagonisti siamo noi giocatori ed è giusto assumerci le nostre responsabilità”.



Per il match di domani mister Christian Maiano dovrà fare a meno degli squalificati Ambesi e De Mare.

Arbitra l’incontro il signor Emanuele Fontana di Savona coadiuvato dal primo assistente Francesco Baruzzo di La Spezia e dal secondo assistente Noureddine Benou di Genova.