Calcio. Eccellenza al penultimo atto: Fezzanese a un passo dal trionfo, il Pietra vuole consolidare il piazzamento salvezza

Cinque punti di vantaggio al penultimo atto della poule playoff sulle dirette inseguitrici. Non poteva trovarsi in una condizione migliore di classifica la Fezzanese di mister Turi, fin qui dominatrice del girone a dieci squadre che mette in palio la promozione in Serie D.

La sfida odierna contro la Rapallo&Rivarolese potrebbe certificare definitivamente il trionfo della formazione spezzina, determinata a chiudere i conti per non rischiare di rimettere in corsa, oltre alla squadra di Podestà, anche Baiardo e Taggia, impegnate in trasferta con Albenga e Canaletto. La Cairese vuole restare agganciata al trenino per il secondo posto ricevendo al "Corrent" ("Brin" indisponibile per i Tornei Internazionali) il Campomorone, mentre in Genova Calcio-Finale la posta in palio è pressochè nulla.

Ben più importanti invece le sfide in programma nel girone playout: Sestrese, Athletic ed Arenzano hanno ormai la salvezza in tasca, mentre per gli altre due posti che garantiscono la permanenza in Eccellenza (difficile ipotizzarne di più vista la complicata situazione di Imperia e Lavagnese in D), la lotta è ancora apertissima. Il Pietra non può sbagliare (al "Devincenzi" arriva il Rivasamba), così come il Varazze, di scena sull'insidioso campo di un Busalla che sta faticando più del previsto.

Tutti in campo alle 15.00, livescore su Svsport.it