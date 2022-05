Calcio. Promozione: tre squadre in soli tre punti, ma la Voltrese resta favorita. Ultima chiamata per la Veloce, il Legino va a Borzoli per tenere vivo il sogno playoff

Il pareggio di domenica scorsa non ha di certo regalato la promozione alla Voltrese, ma aver mantenuto a due punti di distanza il Serra Riccò, con Camporosso e Vallescrivia da affrontare tra oggi e domenica prossima, ha permesso ai gialloblu di rimanere la candidata numero uno al salto in Eccellenza.

Ci proveranno comunque la squadra di Repetti (in casa con la Golfo Dianese) e la Praese (in trasferta sul campo del Vallescrivia), che non vogliono di certo mollare la presa dopo un campionato di assoluto valore.

Match clou di giornata quello tra Borzoli e Legino, con i savonesi che sognano il colpaccio per portarsi a -1 dal quarto posto con gli ultimi novanta minuti della regular season che proporranno Legino-Ceriale e Praese-Borzoli.

Stesso discorso per il Soccer Borghetto, al momento appaiato ai verdeblu a quota 47, che sarà di scena su un Bragno matematicamente salvo.

Con il Celle già in Prima Categoria e il Camporosso quasi condannato, la Veloce è costretta a vincere per tenere vivo il traguardo playout: al "Levratto" attesa una Baia Alassio fresca di salvezza e con la testa completamente libera, mentre il Via dell'Acciaio cercherà punti in quel di Ceriale per tenere a distanza i granata di Frumento.