Calcio, Priamar. E' Federico Vallone l'uomo playoff: "Tutti volevamo vivere una serata così" (VIDEO)

Dalla litigata con mister Bresci durante l'intervallo di Priamar - Borgio Verezzi, al folle abbraccio con il proprio allenatore sul manto in sintetico del Ruffinengo nel giro di appena sette giorni.

L'umore per Federico Vallone si è ribaltato in un batter di ciglia grazie alla rete decisiva contro la Spotornese, in finale playoff, a pochissimi giri d'orologio dal termine dei supplementari.

Una stagione a tratti anche difficile per il centravanti ex Mallare e Savona, ma che si è conclusa davvero nel migliore dei modi.