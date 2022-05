Calcio. APOTEOSI VADINO! LA SQUADRA DI MISTER GIUNTA VINCE A SANREMO ED E' PROMOSSA IN PRIMA CATEGORIA

VIRTUS SANREMO - VADINO 1-2 (71' Abayomi - 5' Ricotta, 23' Tomao)

95' FINSICE QUA! IL VADINO E' IN PRIMA CATEGORIA

92' ammonito Ancona

90' inizia il recupero

89' Giunta chiuse i cambi, Berra per Tomao

88' PALO DELLA VIRTUS! Libonati calcia con decisione sul palo di Scola, il portiere ingauno ci mette la punta delle dita per deviare quanto basta la traiettoria sul palo!

84' Ancora per Miserendino, Giunta ricorre ancora alle risorse della panchina

84' alla battuta Cutellè. Scola risponde ancora presente

82' animi sempre più caldi, sul taccuino finisce anche il nome di Licata

82' rischia Prudente la seconda ammonizione per l'intervento su Cutellè. Punizione per la Virtus

79' c'è spazio per le ripartenze del Vadino. Gattuso spreca una buona opportunità tentando il lob su Nerenhausen. Troppa fretta in questa occasione

78' anche in questo cambio Moroni sostituisce il giocatore ammonito. Mboup in campo per Bentivoglio

77' ancora cambio ingauno. Milazzo per Ricotta

74' altra ammonizione per la Virtus, questa volta è per Bentivoglio

73' Moroni richiama Piermarini in panchina, al suo posto Iacovetta

73' Giunta torna ad attingere dalla panchina, Gattuso in campo per Vanzini

27' cartellino giallo per Piermarini per l'intervento su Ricotta, si scaldano gli animi in campo!

26' sul secondo angolo calciato dalla Virtus Abayomi è libero di andare alla conclusione dal limite, tiro deviato che batte l'incolpevole Scola. Si riapre il match.

26' ACCORCIA LA VIRTUS SANREMO CON ABAYOMI!

21' Rebbah per Verrando, nuovo cambio Virtus

18' Miserendino! Palla alta di testa dopo una buona parabola calciata su punizione

17' giallo per Logambino

17' intervento non perfetto di Nerenhausen, ma il portiere matuziano è strepitoso sulla ribattuta di Conforti

16' ancora cambio Virtus, fuori Bastita per Libonati

11' Punizione per Capozucca, bravo Scola a deviare oltre la traversa

9' risponde Giunta, cambio in regia con Conforti in campo al posto di Pollio

8' cambio per la Virtus, Baidi rileva Ndiaye

7' Cutellè al cross per Piermarini, conclusione di testa poco efficace

4' cartellino giallo per Prudente

3' Il Vadino riparte forte, ancora un'azione sull'asse Campagna - Tomao, anticipato di un nulla nel momento della battuta a rete di testa

1' ripresa al via

SECONDO TEMPO

46' finisce il primo tempo. Vadino in vantaggio di due reti, in questo momento gli ingauni sono promossi in Prima Categoria

45' giallo per Cutellè, intervento vigoroso su Pollio

43' angolo Vadino calciato da Pollio. Buona la traiettoria, altrettanto l'uscita di pugno di Nerenhausen

40' slalom di Verrando sulla destra, due uomini saltati ma Scola non fallisce la parata

38' momento di pressione per la Virtus Sanremo. Vadino che si complica la vita permettendo a Ndiaye di andare alla conclusione. La differenza tra le due squadre in questa prima frazione è il tasso qualitativo in fase conclusiva

34' ammonito Pollio

31' la Virtus prova a rientrare in partita, guadagnando un angolo sul cross di Verrando

28' ammonito Ndiaye

26' Vadino scatenato. Miserendino trova Tomao, che si allarga troppo permettendo a Logambino di ribattere la propria conclusione

24' azione analoga a quella della prima rete, questa volta è Campagna a trovare l'inserimento di Tomao, botta incrociata ed è 2-0

23' IL RADDOPPIO DEL VADINO! INCREDIBILE! TOMAO SIGLA IL RADDOPPIO!

21' MIRACOLO DI SCOLA SU VERRANDO! Gli ingauni restano avanti!

20' RIGORE PER LA VIRTUS SANREMO! Trattenuta su Cutellè, ammonito Vigorito

15' si va subito dall'altra parte. Ricotta sbaglia l'assist per Miserendino, il numero 9 non è riuscito a ricambiare il favore all'esterno offensivo ingauno

14' risponde la Virtus con Ndiaye, colpo di testa fuori misura dopo la bella iniziativa di Verrando.

10' non poteva esserci partenza migliore per gli ingauni, mister Giunta aveva promesso un avvio sprint

5' Miserendino barvissimo a fuggire sulla corsia laterale, Ricotta da pochi passi insacca sorprendendo la colpevole difesa di casa. Arancioneri avanti! In questo momento sarebbe Prima Categoria!

5' VADINO SUBITO IN VANTAGGIO! HA SEGNATO RICOTTA!

3' match iniziato con qualche minuto di ritardo rispetto alla tabella di marcia

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VIRTUS SANREMO: Nerenhausen, Logambino, Piermarini, Bentivoglio, Finauro, Cutellè, Verrando, Abayomy, Ndiaye, Bastita, Capozucca.

A disposizione: Macheda, Baidi, Iacovetta, Rabbah, Adoulfadal, Capuzzi, Libonati, Mboup, Rambaldi

Allenatore: Moroni

VADINO: Scola, Campagna, Balbo, Licata, Prudente, Vigorito, Tomao, Vanzini, Ricotta, Pollio, Miserendino.

A disposizione: Pastorino, Coppola, Bonsignorio, Gattuso, Ancona, Milazzo, Conforti, Berra, Santanelli.

Allenatore: Giunta

Arbitro: Schiavon di Imperia