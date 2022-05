Calcio. Prima Categoria, l'Altarese festeggia la salvezza! Carlin's Boys battuta 2-1, decidono Ciappellano e un'autorete di Giglio

ALTARESE - CARLIN'S BOYS 2-1 (50' Ciappellano, 71' Giglio aut. - 62' Campagnani)

TRIPLICE FISCHIO AL "CORRENT": HA VINTO L'ALTARESE 2-1! GIALLOROSSI SALVI, PER LA CARLIN'S BOYS CI SARA' LA FINALE PLAYOUT CONTRO L'ONEGLIA

94' Calderone ci prova in rovesciata da fuori, nulla di fatto

90' cinque di recupero

88' Barbera rischia ancora la frittata su un siluro di Greco dal cerchio di centrocampo, sfera respinta malamente sui piedi di Shahini che, con uno scavetto morbido, non riesce a battere l'estremo difensore nerazzurro

87' ultime speranze per la Carlin's, Altarese che cerca di chiudere ogni spazio per evitare il pari e portare la gara ai supplementari

80' ammonito Messina

74' giallorossi vicinissimi al tris: Barbera non trattiene il destro da fuori di Greco, si avventa sul pallone Vassalli che da posizione defilata centra il palo interno

72' Venturino in campo al posto di Ciappellano

71' ALTARESE DI NUOVO AVANTI! Cross dalla sinistra di Carpita e sfortunata deviazione di testa del capitano nerazzurro Giglio, beffato Barbera

68' Costo per Altomonte, altra sostituzione tra le file nerazzurre

66' dentro Lasio, richiamato in panchina Ferro

63' ricordiamo che in caso di parità al 90' si procederà con i supplementari. Non sono previsti i rigori invece, sarebbe salva l'Altarese in quanto meglio posizionata al termine della regular season

62' CAMPAGNANI LA PIAZZA ALL'INCROCIO! 1-1 Carlin's. Punizione calciata in maniera impeccabile dal numero diciotto appena entrato in campo.

61' Messina colpito al fianco al limite dell'area, punizione per i nerazzurri e cartellino giallo sventolato a Giorgetti

59' ci prova Calderone da fuori, tentativo senza pretese che si perde abbondantemente a lato. La Carlin's sembra aver accusato il colpo

58' esce Bacigaluppi, al suo posto mister Berrica inserisce Campagnani

52' Messina va giù in area, ma il direttore di gara ammonisce l'attaccante della Carlin's per simulazione. Incredulo il giocatore nerazzurro

50' CIAPPELLANO! ALTARESE IN VANTAGGIO! Palombella da più di trenta metri che beffa Barbera fuori dai pali dopo un rinvio sbagliato, giallorossi avanti 1-0!

47' subito Ferro al tiro, pallone masticato controllato senza problemi da Barbera

46' si riparte!

PRIMO TEMPO

Si chiude la prima frazione al "Corrent", ancora 0-0 tra Altarese e Carlin's Boys

34' Ciappellano di testa non trova lo specchio, provvidenziale la deviazione di un difensore della Carlin's, ora l'Altarese preme con maggior convinzione

31' Ormenisan in acrobazia impatta bene il pallone dal limite dell'area piccola, miracoloso Barbera che, nuovamente con l'aiuto della traversa, evita la capitolazione. Sul veloce ribaltamento di fronte, Calderone mette Lanteri a tu per tu con Costanzo, bravo a chiudere lo specchio con il corpo e a respingere il tentativo del numero otto matuziano. Doppia fiammata nel giro di pochi secondi

30' primo giallo della gara all'indirizzo di Ferro

28' punizione di Greco da più di trenta metri, tiro potente respinto con i pugni dall'estremo difensore nerazzurro

26' Altarese vicina al vantaggio: Franceri si libera al tiro con il sinistro, Barbera tocca con la punta delle dita e la sfera accarezza la traversa prima di terminare in angolo

23' ci prova ancora la formazione giallorossa, fa buona guardia il numero uno Barbera, che spazza in fallo laterale

20' Ormenisan lancia nello spazio Ciappellano, bravo Fontana a recuperare la posizione

17' nulla da segnalare fin qui, la Carlin's, obbligata a vincere per chiudere il discorso salvezza, leggermente più propositiva, ma sono ancora zero le conclusioni verso lo specchio

11' Messina, lanciato in profondità da Fontana, viene anticipato da Costanzo in uscita. Altarese prudente in queste prime battute

6' avvio equilibrato, ma c'è subito in cambio tra le file matuziane: dentro Messina al posto dell'infortunato Cascina, dentro anche Bacigaluppi che rileva Vecchiotti

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

ALTARESE: Costanzo, Giorgetti, Carpita, Vassalli, Marsio, Salani, Franceri, Ferro, Ormenisan, Greco, Ciappellano

A disposizione: Novello, Palmiere, Shahini, Iacobino, Brahi, Lasio, Venturino, Guastavino

Allenatore: Molinaro

CARLIN'S BOYS: Barbera, Sajetto, Cianci, Fontana, Giglio, Altomonte, Vecchiotti, Lanteri, Cascina, Calderone, De Nicola

A disposizione: Maiano, Bacigaluppi, Costo, Messina, Arroub, Campagnani, Orlando

Allenatore: Berrica