Softball. Lo Star Cairo non abbassa i giri, anche le Kings di Castellamonte cedono il passo

Continua la serie positiva per il Softball Star Cairo che, Domenica 8 Maggio ha ottenuto altre due pesanti vittorie, per manifesta superiorità, sul diamante di casa, contro le Kings Castellamonte.

La prima partita è iniziata all’insegna dell’equilibrio: la squadra avversaria, vecchia conoscenza dello Star Cairo, è composta da un bell’amalgama di giovani ragazze, supportate da alcune atlete di esperienza, che, in attacco, hanno messo a segno, nei primi inning, due bei punti. Nella terza e quarta ripresa però le cairesi hanno preso il largo grazie ad una serie di battute valide, che hanno permesso alla squadra di raggiungere il punteggio di 12 a 2. Nella seconda partita lo Star Cairo, grazie ad un ottimo supporto difensivo e alla sempre efficace fase offensiva, ha ingranato subito la marcia giusta. Particolarmente pesanti le valide di Noelia Paiola e Alessandra Lazzari che contribuiscono a portare il risultato sul 10 a 0. Da segnalare le ottime prestazioni in difesa di Marika Giglio e l’esordio, come closer, della lanciatrice Giulia Riceputi. Non si arresta quindi la corsa dello Star Cairo che si porta a casa entrambe le partite disputate, arrivando così a 6 vittorie consecutive.

Prossimo impegno Domenica 15 Maggio in trasferta contro le Avigliana Bees.