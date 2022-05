Ceriale. Tutti in campo sabato sera a sostegno di Help Olly Onlus

Una festa di fine stagione, ma con uno scopo nobilissimo: raccogliere fondi per aiutare la piccola Olivia nella sua difficile battaglia.

Sabato sera al Merlo è stato organizzato un quadrangolare benefico coinvolgendo tutte le figure che fanno parte del sodalizio cerialese. Le quattro “nazionali” che scenderanno in campo saranno così composte: Nazionale Genitori, Nazionale Mister e Staff, Dream Team Settore Giovanile e una Mista tra Prima Squadra, Juniores e Under23.

La battaglia di Olly

Olivia è una bimba di 4 anni affetta da una malattia genetica rara di cui si conoscono solo 30 casi al mondo. Una malattia che, senza preavviso e senza tempistiche certe le toglierà la possibilità di camminare, muoversi , giocare e respirare. Questo mostro si chiama paraparesi spastica ascendente in esordio infantile ad oggi senza una cura.

La Onlus Help Olly nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica, ovvero l’unica speranza per poter salvare questa bambina e tutti gli altri che, come lei, soffrono di questa terribile patologia.

Attraverso iniziative, donazioni spontanee e l’aiuto di tutti Olivia sta procedendo con le cure e le sperimentazioni. Attualmente è seguita dall’Istituto Scientifico per la Neuropsichiatria dell’Infazia e dell’Adolescenza di Pisa.

Il Ceriale Progetto Calcio ed il quadrangolare benefico

La serata prenderà il via a partire dalle 18.00 del 14 Maggio immediatamente dopo gli spareggi della Juniores Eccellenza. Le 4 formazioni si daranno battaglia in partite da 30 minuti e poi si procederà alle finali.

Come ogni Nazionale che si rispetti, ogni rosa avrà il suo Commissario Tecnico accuratamente selezionato tra i profili di spicco del calcio Ligure. Il Dream Team del Settore Giovanile sarà guidato da Mister Marco Dessi (FIGC), responsabile tecnico del Centro Federale Territoriale di Alassio. La Squadra Mista avrà il piacere di avere in panchina Mister Nicola Rossi, volto storico del calcio ligure e tecnico della Rappresentativa Under15. La Nazionale Genitori è stata affidata ad un uomo di grande esperienza e sapere: Mister Davide Brunello del Genoa CFC. Infine, la Nazionale Mister e staff sarà gestita da un Mister che è anche un preparatore atletico famoso: la forma fisica dei giocatori in rosa richiede il sapere di Mister Matteo Lardo del Genoa CFC.

Parallelamente, è stata organizzata una lotteria il cui ricavato della vendita dei biglietti verrà devoluto integralmente alla famiglia di Olly. Sono tantissime le attività del territorio che si sono rese disponibili ad offrire buoni sconto, omaggi, prodotti da mettere in palio durante la serata per stimolare ancora di più la raccolta fondi.

“Tutto era nato con una chiacchierata informale con Marianna Gurnari (amica della famiglia di Olly)” – ha dichiarato Elena Andreo responsabile comunicazione del Ceriale – “presto si è trasformata in una vera e propria partita del cuore. E’ bello vedere la forte partecipazione da parte di tutte le leve, dello staff tecnico e delle attività che hanno abbracciato con entusiasmo questa iniziativa”.

“Il Dream Team del settore giovanile è stato scelto con una votazione social tra le leve del settore agonistico e in pochissime settimane abbiamo raggiunto più di 12mila like alle foto dei ragazzi, picchi di visualizzazioni altissimi ed un coinvolgimento del pubblico raro per dei canali social di realtà di provincia. I genitori si sono scatenati per vedere i propri figli scendere in campo nel quadrangolare”.

Ci sarà sicuramente da divertirsi e farlo sapendo di poter anche collaborare ad una causa nobilissima rende la manifestazione ancora più in linea con i valori che il Ceriale vuole insegnare ai propri ragazzi.

L’evento è ovviamente aperto a tutti gli interessati e sarà presente anche la piccola Olivia con la sua splendida famiglia.

Gli sponsor dell’evento

Residence Oliveto di Ceriale, Il Podio Sport, Ristorante Pizzeria “Fa Fumme”, Scola Bear, La Magnolia negozio di abbigliamento Albenga, Libreria Albero Azzurro di Albenga, Il Gatto con gli Stivali negozio di scarpe di Albenga, Parafarmacie Liguri, Istituto Agrario di Albenga, Ristorante Pizzeria Gianni di Ceriale, Floricoltura Caraffi di Albenga, Supermercato Sabina di Albenga, Parrucchiere Davide Schianchi di Ceriale, Bagni ITaglia di Ceriale.