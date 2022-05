Giudice Sportivo: gli squalificati e i diffidati nel Girone A del campionato di Serie D

Cenci entra in diffida

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 8/ 5/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SOPLANTAI VALENTINO SORIN (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

TADDEI MAX (ASTI)

ZUCCHINI GIANLUCA (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ROSSI ALESSANDRO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

FRANA ALEX (BORGOSESIA CALCIO)

VERNOCCHI ALESSANDRO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

CAPPELLUZZO PIERLUIGI (IMPERIA CALCIO SRL)

VIRGA FEDERICO (IMPERIA CALCIO SRL)

CALDAROLA ANDREA (SALUZZO)

GIACCHINO SIMONE (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

DAQOUNE ZAKARIA (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

TOS CRISTIAN (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

VENNERI ANDREA (ASTI) VERGNANO FILIPPO (ASTI)

GILLI FILIPPO (CASALE A.S.D.)

MARQUEZ FACUNDO AGUSTIN (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DIAGNE BADARA (ASTI)

SANTI RICCARDO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

GIACCHINO GABRIELE (CASALE A.S.D.)

BENEDETTO FABIO (CHIERI)

COSTANZO PASQUALE (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

SBRISSA STEFANO (R G TICINO)

GROSSO EDOARDO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

PANE MASSIMILIANO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

CENCI CHRISTIAN (VADO)

CIRILLO ELIA (VADO)