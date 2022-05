Villanova d'Albenga. Il 5 giugno torna "la Cammicorsa delle violette" per aiutare l'Anfass

Il 5 giugno a Villanova d'Albenga torna «Cammicorsa delle violette».

La Manifestazione, giunta alla seconda edizione, è organizzata dal Comune di Villanova d'Albenga in collaborazione con ANFFAS (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità e/o relazione).

«Sarà un entusiasmante progetto di inclusione. Una giornata da vivere tutti insieme, nella bellezza di scoprirci nella ricchezza delle differenze, tutti uniti, tutti in stretta collaborazione», fanno sapere gli organizzatori.

L'iscrizione all'evento sarà ad «offerta libera» e tutti i proventi saranno destinati per finanziare i progetti creati da ANFFAS in favore dei ragazzi da loro seguiti. Ai primi 500 iscritti sarà consegnata una maglietta creata per l'evento e la medaglia. Trattasi di evento aperto a tutti, una camminata di circa 5km su un percorso pianeggiante che si sviluppa tra le vie del centro storico e le zone limitrofe dello splendido borgo di Villanova d’Albenga che si potrà correre, camminare o...cammicorrere.

«Sarà una giornata che scalderà il cuore di tutti, abbattendo barriere che spesso la mente crea», concludono gli organizzatori dell’evento.

Per info www.cammicorsa.it