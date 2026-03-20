Boxe Under 19 | L'ingauna Amelia Zamana conquista il bronzo ai Campionati del Mondo, il sindaco Tomatis: "Motivo di orgoglio per la nostra città!"

L’Amministrazione comunale di Albenga esprime le più vive congratulazioni ad Amelia Zamana, giovane talento ingauno, che ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali Under 19 di boxe disputati a Bangkok, in Thailandia.

Un risultato di straordinario valore sportivo che premia l’impegno, la determinazione e la passione di un’atleta che, a soli 16 anni, si è già distinta a livello internazionale, portando alto il nome di Albenga e dell’Italia.

Il Sindaco Riccardo Tomatis commenta: “A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale desidero rivolgere ad Amelia Zamana i più sinceri complimenti per questo importante traguardo. Il suo successo è motivo di grande orgoglio per la nostra città e rappresenta un esempio positivo per tanti giovani. Dedizione, sacrificio e passione sono i valori che emergono da questo risultato e che lo sport sa trasmettere al meglio. Siamo certi che questo sia solo l’inizio di un percorso ricco di ulteriori soddisfazioni”.



