Scherma, agli assoluti di Ancona alta la bandiera finalese: trionfa Carola Maccagno, battuta anche la campionessa Navarria

Torna dalla fase nazionale della Coppa Italia Assoluti di Ancona col sorriso la delegazione finalese.

A occupare il gradino più alto del podio, dopo aver sconfitto 15-11 al termine di un cammino impeccabile la campionessa del mondo 2018 nonché bronzo alle ultime olimpiadi di Tokyo 2020, Mara Navarria, è stata infatti la giovane finalese di nascita e formazione, ora in forze all'Aeronautica Militare, Carola Maccagno.

La giovane cresciuta col maestro Sergio Nasoni nella scuola Leon Pancaldo, sezione della Polisportiva del Finale, oltre a conquistare l'ambito trofeo, si è così conquistata un posto ai prossimi campionati assoluti che si terranno a Courmayeur nel mese prossimo.

Per la scuola di scherma finalese le soddisfazioni non sono tutte qui. Nonostante non sia arrivata in fondo, la gioia è stata anche per l'esordio a livello nazionale di Letizia Bragato, fermatasi ai 64esimi di finale perdendo l'assalto 13-15. Una sconfitta di tutto rispetto che la attesta seconda in Italia della sua età.