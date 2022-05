Giudice Sportivo, Promozione: le sanzioni playoff, playout, di Coppa e per il titolo regionale

TITOLO CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 15/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.





ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TONELLI GIACOMO (FORZA E CORAGGIO)

VERONA MARIO (FORZA E CORAGGIO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MAMELI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TONELLI GIACOMO (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

D IMPORZANO ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

PORRATA NICOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FERRARI LUCA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

GARBINI PABLO ANDRES (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MORETTI TOMMASO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFR)

PIAZZA MARIO (FORZA E CORAGGIO)

PLAY OFF PROMOZIONE GARE DEL 15/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI I AMMONIZIONE

DIFFIDA CARLETTI FABIO (PRAESE 1945)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAMERA LORENZO (BORZOLI)

PIROLI NELSON (PRAESE 1945)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BIANCHINO PAOLO (BORZOLI)

DE VINCENZO EMANUELE (BORZOLI)

BANCHIERI EDOARDO (PRAESE 1945)

STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OUT PROMOZIONE

GARE DEL 15/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 50,00

LITTLE CLUB JAMES

A titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento di un proprio sostenitore in campo avverso che, dal 2' del secondo tempo continuava a rivolgere espressioni ingiuriose verso il ddg, fino alla fine della gara; inoltre, a fine gara, un gruppo di sostenitori della società si sono avvicinati al cancello degli spogliatoi e continuavano a urlare espressioni ingiuriose ed irriguardose al ddg. Dal 5' del secondo tempo fino al termine della gara, tre sostenitori della società contestava ogni decisione della terna rivolgendo ad essa espressioni ingiuriose ed irriguardose (infrazione rilevata da parte di un AA)..

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

MUSETTI LUCA (COLLI ORTONOVO)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

ROUICHED OMAR (COLLI ORTONOVO)

GIACOPETTI MATTIA (LITTLE CLUB JAMES)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

SICILIANO DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

GARE COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 15/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 SOCCER BORGHETTO

A titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento dei propri sostenitori che, a fine gara, lanciavano 3 fumogeni sul tdg, entrando,successivamente sul tdg.

Inoltre, per il comportamento di propri sostenitori che, al 18' 2o t., posizionati dietro un AA, lanciavano del liquido di natura non determinata contro un AA, raggiungendolo ad una gamba; da tale momento e fino alla fine dei tempi supplementari, gli stessi sostenitori rivolgevano verso il predetto AA, espressioni di stampo discriminatorio (circostanza aggravante) ed intimidatorio, rivolgendogli anche ripetute espressioni irriguardose e gravemente lesive del suo prestigio e di quello della sua famiglia (infrazione rilevata da parte di un AA)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

BRIGNOLI DAVIDE (SOCCER BORGHETTO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

LA MONICA ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

POGGI GUIDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARTIANO CHRISTIAN (SOCCER BORGHETTO)

NARDULLI NICOLAS (SOCCER BORGHETTO)

VIOLA SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CARPARELLI MARCO (SOCCER BORGHETTO)

MANDRACCIA GABRIELE (SOCCER BORGHETTO)

VIOLA SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BALLARI TOBIAS (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CIMIERI ANURA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

METANI FLORIAN (SOCCER BORGHETTO)