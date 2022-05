Garlenda: una bella novità per tutti gli appassionati, arriva il primo torneo di freccette

La bocciofila è conosciuta da generazioni di garlendesi come il punto di riferimento per la socialità nel paese noto per il golf e le 500 storiche.



Con il ritorno alla normalità del post covid, si sta attrezzando per offrire possibilità di divertimento e svago che vadano oltre al gioco delle bocce. Sono infatti disponibili nel rispetto delle norme anti Covid il gioco delle carte, boccette, calcio balilla e ora anche le freccette.



“Dietro suggerimento di due nostre residenti, ci siamo subito attivati per avere i bersagli elettronici e, quello che sembra gioco da bar, ha dietro di sé tutto un mondo di agonismo e campionati, si terrà questo sabato il primo torneo di freccette che vedrà competere coppie formati da giocatori tesserati e neofiti, un ottimo modo per avvicinare giocatori a questa disciplina.Voglio ringraziare il Presidente del direttivo dell’ASD Garlenda bocce per aver subito accolto la nostra richiesta“ è il commento di Alessandro Navone Vice sindaco del Comune di Garlenda.