Calcio, Bragno. Nessuna sorpresa, avanti con Fabrizio Monte

L'arrivo in panchina di Fabrizio Monte ha rappresentato per il Bragno il vero punto di svolta all'interno della stagione biancoverde.

Raggiungere la salvezza abbinando gioco e risultati non era così scontato per l'intera squadra biancoverde, capace di non fallire praticamente un colpo negli scontri diretti.

Un connubio quello tra i biancoverdi e il tecnico savonese che proseguirà con convinzione reciproca anche nel campionato 2022/2023, come ufficializzato stamane dal direttore sportivo Andrea Ferrari.