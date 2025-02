Calcio. La Cairese torna nelle sabbie mobili, il Derthona passa al Brin con la doppietta di Mencagli (LA SINTESI)

E' stata una partita aperta nell'arco dei 90 minuti a qualsiasi risultato, ma nella dinamica dell'incontro hanno inevitabilmente pesato i due gol incassati in avvio di match da parte della Cairese.

Troppo leggera la retroguardia difensiva gialloblu nel marcare Mencagli, il riferimento offensivo dell'undici piemontese. Il capocannoniere dei leoncelli è stato prima lesto a superare Boveri, per poi sfruttare pochi istanti più tardi un'indecisione tra Gargiulo e Zanon.

Biancheri ha confermato l'ottimo approccio con la maglia gialloblu riaprendo immediatamente i conti, ma da quel momento in poi i padroni di casa non riusciranno più a riequilibrare il risultato. Da una parte e dall'altra si sono seguite azioni pericolose, con Cizza e il portiere di casa assoluti protagonisti, come racconta la sintesi realizzata da Radio Pnr.

Il Derthona con il successo del Brin sale a 33 punti, mentre si dimezza a tre lunghezze la distanza del team di mister Nappi dalla zona playout dopo il successo della Vogherese sul Saluzzo.

Reti: Mencagli 13' e 17', Biancheri 25 pt

Cairese: Zanon; Vignaroli, Bo-veri, Gargiulo, Anselmo (39' st Diagne); Turone, Federico, Ngamba (21' st Sokhna); Fernandez, Biancheri, Oubakent.

A disposizione: Cangane, Lartey, Lazzaretti, Casti-glia, Bellotti, Panelli, Chiarlone.

Allenatore: Nappi

Derthona: Cizza; Saidi, Gilli, Fis-sore; Procopio (11' st Arcidiacono), Nobile, Giacchino (8' st Disegni), Carli, Tocila; Mencagli, Mariani (45' st Nani).

A disposizione: Mandrino, Daffonchio, Gagliardi, Bonicco, La Cava, Robotti.

Allenatore: Turi



Arbitro: Zamagna di Saronno