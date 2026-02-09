Calcio | Dominio Baia Alassio, 4-0 senza repliche alla Sampierdarenese

Sono stati due mesi di astinenza dai tre punti per la Baia Alassio, complice un calendario non dei più agevoli e qualche difficoltà negli ultimi sedici metri di gioco.

Ieri però le vespe hanno reagito nel miglior modo possibile, espugnando il campo della Sampierdarenese con un netto 4-0.

La partita non è mai stata in bilico, con i gialloneri dominatori fin dalle prime battute. La gara alla metà del primo tempo era infatti già archiviata. Dopo quattro giri di orologio il tiro deviato di Sacco ha ingannato Bulgarelli, poi è arrivato l'uno-due di Di Mari, oltre alla marcatura di Meassoud allo scadere della frazione.

Con questo successo i ragazzi di mister Sardo ritrovano la zona mediana della graduatoria, riportandosi a otto lunghezze di vantaggio sulla zona playout, il modo migliore per approcciarsi alla gara di domenica prossima contro la capolista Albissole



SAMPIERDARENESE - BAIA ALASSIO 0-0

Marcatori: 4' Sacco, 18’ e 22 Di Mari, 44’ Messaoud.



Sampierdarenese: Bulgarelli, D’Artibale, Bruzzese, Fornaro, Tecchiati, Manzi, Biagini, Bazzurro, Velastegui, Costa, Durante C..

Allenatore: Pittaluga R.



Baia Alassio: Gandolfo, Vinci S., Maurizio (48’ Sufali), Garibbo (78’ Combi), Messaoud, Lufi, Martini, Sacco, Di Mari, Gasco, Perrier.

Allenatore: Sardo



Arbitro: Romeo di La Spezia.