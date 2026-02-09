Calcio | Alla Cairese manca il colpo in attacco, reti bianche contro il fanalino di cosa Novaromentin

La pioggia accompagna novanta minuti senza scosse al “Brin”, dove la Cairese deve accontentarsi di un punto contro la Novaromentin, fanalino di coda del girone.
I gialloblùprovano fin dall’avvio a prendere il comando delle operazioni, pur peccando in fase di concretizzazione. Il primo squillo arriva dopo dieci minuti con Castiglia, che non inquadra la porta su assist di Spatari. La pressione cresce e Thomas Graziani si ritaglia più di una chance: al quarto d'ora la difesa ospite gli sbarra la strada da distanza ravvicinata, poi al 26’ una doppia conclusione viene neutralizzata dall’attento Piersanti. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per il colpo di testa di Spatari, ma il portiere piemontese risponde ancora presente.
La ripresa si apre sulla stessa falsariga. Thomas Graziani prova a dare la scossa con un destro rasoterra bloccato a terra, mentre dalla panchina arrivano cambi che non modificano l’inerzia. La Cairese insiste, ma continua a faticare nel momento decisivo: una punizione di Gabriel Graziani viene respinta, Valente dall’altra parte costringe Ceppi al corner, poi a dieci dalla fine Thomas Graziani scappa alla marcatura ma spreca il possibile vantaggio a tu per tu col portiere.
Nel finale l’assedio è continuo, l’area del Novaromentin resta affollata, ma il muro regge fino al triplice fischio.
Ecco il tabellino della sfida tra Cairese e Novaromentin, redatto seguendo la stessa struttura pulita dei precedenti:
CAIRESE – NOVAROMENTIN 0-0
CAIRESE: Ceppi, Boveri, Spatrari, Anselmo, Giorcelli, G. Graziani, Colletto, Gargiulo, Castiglia, T. Graziani, Federico.
A disposizione: Levratto, Turone, Deseri, Turco, Vignaroli, Scarrone, Piacenza, Hernandez, Sancinito.
Allenatore: Floris (squalificato)
NOVAROMENTIN: Piersanti, Cesari, Balesini, Petracca, Bayo, Diop, Valenti, Foresta, Gabelli, Martinez, Pomoni.
A disposizione: Gadda, F. Pompilio, Chianese, E. Pompilio, Bignoli, Pagni, Nistor, Moussafir, Mindruta.
Allenatore: Molluso
ARBITRO: Allotta di Gradisca d’Isonzo.