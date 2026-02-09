Calcio | Pietra Ligure. Moraglia tra Genova Calcio e Solbiatese: "Ieri una gara matura, in Coppa non partiamo battuti contro nessuno" (VIDEO)

Non sono mancati i complimenti da parte di Andrea Moraglia alla Genova Calcio per la prestazione che ha saputo offrire ieri pomeriggio al Devincenzi.
Gli spettatori di entrambe le squadre hanno infatti potuto assistere a una partita diverte e qualitativamente appagante su entrambi i fronti.
Non sono mancati gli spunti di analisi per l'allenatore biancoceleste, pronto al contempo a volgere lo sguardo a mercoledì, quando nel fortino pietrese arriverà la Solbiatese per il primo turno della fase nazionale di Coppa d'Eccellenza.