Calcio | 09 febbraio 2026, 12:19

Calcio | Albissole Il gol di capitan Favorito avvicina l'Eccellenza, il Ceriale si arrende solo nel recupero

Un gol a inizio partita e uno in chiusura, ma soprattutto tre punti che ancora una volta confermano il dominio assoluto dell'Albissole sul girone A di Promozione.

Il ritorno in campo dopo il turno di sosta non poteva essere emozionalmente più esaltante per i ceramisti, pronti alla volata finale contro la Praese. Il pareggio tra Sestrese e Savona ha infatti tagliato fuori definitivamente i verdestellati e gli striscioni da un possibile piano di rimonta, aprendo al testa a testa contro il team diretto da mister Tedone.

Ieri il Ceriale ha comunque fatto sudare le fatidiche sette camicie alla capolista, seppur Macagno sia risucito a sbloccare il risultato dopo appena quattro minuti. Il pari biancoblu, dopo il rigore parato da Gallo all'attaccante di casa, è arrivato poco prima del quarto d'ora della ripresa, a firma Lorenzo Destito. A quel punto i ragazzi di Cattardico hanno dovuto ricostruire il proprio vantaggio, arrivato a pochi attimi dal fischio finale, grazie al guizzo decisivo di capitan Favorito.

Il sogno Eccellenza dista quindi solo 10 partite: prima tappa domenica prossima al Ferrando di Alassio.
 

ALBISSOLE - CERIALE 2-1

Marcatori: 4’ Macagno, 58’ Destito L., 95’ Favorito. 


Albissole: Pastorino, Barisone, Damonte, Chiarlone, Favorito, Basso, Vierci, Dorno, Diana, Macagno, Invernizzi. 

Allenatore: Cattardico 


Ceriale: Gallo, D’Aiuto, Guaraglia, Destito S., Gaudino, Taku, Shpuza, Kacellari, Destito L., Mariani, Renda. 

Allenatore: Mambrin 


Arbitro: Stefano Romero di Savona.

Redazione

