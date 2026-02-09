Fotonotizia | Vado, quattro gol al Saluzzo e pallone a casa per Davide Arras

Il nome di Davide Arras da ieri pomeriggio è entrato a pieno titolo nel cuore degli almanacchi del Vado.
Realizzare quattro reti in una sola partita non capita tutti i giorni, soprattutto in Serie D: ecco perchè il match contro il Saluzzo rimarrà ben impresso nella memoria dell'attaccante sardo.
Immancabile a fine partita la firma sul pallone di tutti i compagni di squadra, grazie a un poker emozionante dal punto di vista personale, ma decisivo nel permettere il controsorpasso in classifica al Ligorna.
Arras, arrivato in estate dal Pro Palazzolo, ha inoltre compiuto un bel balzo all'interno della cannonieri, portandosi a una sola rete di distanza da Naamad della Biellese, al momento primo, agganciando il compagno di squadra Raffini al secondo posto.