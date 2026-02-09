Calcio | Un punto che pesa per il Celle Varazze, i gol di Capra e Akkari valgono il 2-2 con la Valenzana

Il Celle Varazze ha confermato il proprio trend stagionale anche ieri, in casa della Valenzana: i biancoblu sono partiti ad handicap, ma hanno saputo attingere alle giuste risorse per festeggiare un risultato utile al novantesimo.

La formazione di Mario Pisano, pur non riuscendo a bissare il successo ottenuto contro la Lavagnese, ha comunque ottenuto un punto utile a dare continuità ai risultati e alla classifica.

La gara si sblocca dopo soli quattro minuti: la squadra di casa passa in avanti grazie alla rete di West. La gara per gli ospiti si fa subito in salita pur non demeritando sotto l'aspetto del gioco, ma il pareggio arriva nella ripresa grazie a Capra, che realizza il suo ottavo gol stagionale. L'equilibrio viene però rotto nuovamente alla mezz'ora: la firma di Doria porta il punteggio sul 2-1 a favore della Valenzana, mettendo in difficoltà la retroguardia ospite.

Negli ultimi dieci minuti di gioco, gli inserimenti dalla panchina risultano determinanti. Al minuto 87 è Teddy Akkari a trovare la coordinazione giusta per battere il portiere avversario e fissare il risultato sul 2-2. Ora l'obiettivo si sposta a domenica prossima e al derby salvezza contro la Cairese.



VALENZANA MADO – CELLE VARAZZE 2-2

Marcatori: 4’ pt West (V), 13’ st Capra (C), 27’ st Doria (V), 42’ st Akkari (C)

VALENZANA MADO: Sattanino, Ceccarini, Saidi, Greco, Maione, Lusha, Doria, Montini, Ciletta, Palazzolo, West.

A disposizione: Balducci, Sammouni, Chelli, Torre, Massaro, Borgna, Toniato, Ciliberto, Carnovale.

Allenatore: Pellegrini.



CELLE VARAZZE: Albertoni, Stanga, Capra, Donaggio, Giorno, Scarfò, Insolito, Giolfo, Bortoletti, Ciancio, Firman.

A disposizione: Marcone, De Benedetti, Busicchia, Calcagno, Padovan, Bertini, Miragliotta, Gnecchi, Akkari.

Allenatore: Pisano.



ARBITRO: Stanzani di Bologna.