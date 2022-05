Calcio, Vado. Didu e Solari insieme a vedere Fossano - RG Ticino. L'ex tecnico del Chieri piace anche ai rossoverdi pimontesi?

Chi conosce bene Matteo Solari e Marco Didu era sicuro che gli sviluppi calcistici e professionali non avrebbero intaccato l'amicizia tra i due allenatori.

L'ormai ex tecnico del Vado e il papabile numero uno per la panchina rossoblu si sono infatti ritrovati oggi pomeriggio allo stadio "Pochissimo" di Fossano per assistere al playout (tutt'ora in corso) tra la squadra di Viassi e l'RG Ticino.

Proprio da Romentino è però giunta in mattinata l'indiscrezione su un forte interessamento del club del presidente Presta per lo stesso Didu, soprattutto nel caso il Ticino dovesse rimanere in quarta serie a discapito del Fossano.

Per questo motivo non sembra infatti ancora tramontata la pista che porta per la panchina del Vado nelle mani di Vincenzo Cammaroto, ex giocatore rossoblu e alla guida del Sestri Levante a inizio stagione.