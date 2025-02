Calcio, Promozione. Il maltempo non guasta la ventesima giornata, riparte la caccia a promozione e salvezza

Non sarà intaccato dalla neve il quadro degli incontri della ventesima giornata nel girone A di Promozione.

Tutte le squadre impegnate avranno modo di rispettare il proprio calendario, un fattore non indifferente visto l'equilibrio che persiste in ogni zona della classifica.

La Carcarese avrà quindi modo di sfidare il San Cipriano per mantenere almeno intatte le distanze su Millesimo e Pontelungo. Per i valligiani sfida interna con la Sampierdarenese, posticipo al Riva (ore 18:00) invece per i granata con l'Argentina.

Il Ceriale cercherà nuovo slancio in casa del Cella, mentre Legino - Albissole sarà un'opportunità di riscatto alle squadre di Tobia e Sarpero. Trasferte genovesi infine per Finale e Bragno, attese rispettivamente da Sestrese e Superba.