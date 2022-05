Giudice Sportivo. Prima Categoria: quattro turni per Guirat e Calandrino

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 22/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR) BARLOCCO GIANPIERO (CARCARESE)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

CHIARLONE LORIS (CARCARESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GANDOLFO EDOARDO (CARCARESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CROCE SAMUELE (CARCARESE)

BUCCHIERI GIUSEPPE (SAN DESIDERIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MOMBELLONI GIORGIO (CARCARESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GARRASI SIMONE (CAPERANESE 2015)

MAROZZI MATTEO (MAROLACQUASANTA)

CILIBERTI FILIPPO (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BISOGNI FRANCESCO (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MENEGATTI GIACOMO (CAPERANESE 2015)

ANCORATI DAVIDE (MAROLACQUASANTA)

GARE PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 22/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FIORILE MARCO (PONTELUNGO 1949)

ALLENATORI I AMMONIZIONE

DIFFIDA

ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

Espulso per doppia ammonizione, usciva dal tdg applaudendo il ddg e rivolgendogli espressioni gravemente irriguardose; durante il 2o t., stazionava nella zona degli spogliatoi, continuando a protestare. A fine gara, rientrava sul tdg, andando a stringere la mano al ddg con fare minaccioso e rivolgendogli espressioni irriguardose, ingiuriose e gravemente lesive del suo prestigio.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALONE STEFANO (PSM RAPALLO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

NARDI CARLO (PONTELUNGO 1949)

PERRIER SIMONE (PONTELUNGO 1949)

DI CARLO SAVERIO (PSM RAPALLO)

CAPURRO EDOARDO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

GARE PLAY OUT PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 21/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LAURINO THOMAS (CELLA 1956)

COSTANTINO DAVIDE (CORNIGLIANESE 1919)

DOMI ALDO (CORNIGLIANESE 1919)

HAXHIJA NEXHIP (CORNIGLIANESE 1919)

LEZZIERO ALBERTO (CORNIGLIANESE 1919)

SEMINO RICCARDO (CORNIGLIANESE 1919)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GARAVENTA ANDREA (CELLA 1956)

TRAVAGLINI LUCA (CELLA 1956)

ZIRAFA FABIAN (CELLA 1956)

CUTRI SIMONE (CORNIGLIANESE 1919)

URSO ANDREA (CORNIGLIANESE 1919)

GARE DEL 22/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GUIRAT MOEZ (CARLIN S BOYS)

A fine gara, nei pressi degli spogliatoi, contestava duramente il ddg e tirava un violento pugno sulla porta dello spogliatoio; mentre un compagno cercava di calmarlo si dirigeva verso il ddg con atteggiamento minaccioso, insultandolo anche nella propria lingua e tirando un altro violento pugno sulla porta tra gli spogliatoi e l'ingresso del tdg, dove si trovava il ddg in quel momento. Mentre il compagno cercava di bloccarlo, il ddg arretrava verso il tdg ed egli provava a colpirlo, non riuscendovi, in quanto il ddg lo allontanava con le braccia; i dirigenti provavano a tenerlo a distanza, mentre egli teneva ancora un atteggiamento minaccioso verso di lui.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CAMPAGNANI ALESSIO (CARLIN S BOYS)

FONTANA GIOVANNI (CARLIN S BOYS)

COMBI MATTIA (ONEGLIA CALCIO)

NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

BARBIERI LUCA (SAN LAZZARO LUNENSE)

SIBII ALEXANDRU (SAN LAZZARO LUNENSE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CALDERONE PAOLO (CARLIN S BOYS)

ERIGOZZI IACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

ALMONTI DAVIDE (ONEGLIA CALCIO

) LA PORTA ALESSIO (ONEGLIA CALCIO)

PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

STRAGAPEDE ANDREA (SAN LAZZARO LUNENSE)