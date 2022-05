Calcio. Il 2008 dell'Ospedaletti Samir Belati unico ligure convocato dalla FIGC per la 3ª edizione del Torneo dei Centri Federali Territoriali

Ancora una grande soddisfazione per il settore giovanile dell’Ospedaletti. Il classe 2008 Samir Belati è l’unico calciatore ligure convocato dalla FIGC per la 3ª edizione del Torneo dei Centri Federali in programma l’11 e il 12 giugno a Castel di Sangro. Samir fa parte dei 70 calciatori Under 14 selezionati dalla Federazione per l’evento che si svolgerà allo stadio “Teofilo Patini”.

Uno snodo cruciale per il ragazzo e per l’intero settore giovanile dell’Ospedaletti che vede così riconosciuto su scala nazionale il proprio lavoro per a crescita dei giovani calciatori della zona.



“Voglio vivere a pieno questa bellissima esperienza emozionante sotto tutti i punti di vista - commenta Samir Belati - sono orgoglioso di indossare la maglia azzurra. Devo questo risultato ai miei compagni di squadra, a mister Marco Anzalone e alla società. A tutti loro va un grande ringraziamento”.