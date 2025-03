Calcio, Prima Categoria B. Nuovo sabato a mezzo regime, scendono in campo Q&V e Spotornese

Sarà nuovamente egualmente diviso tra sabato e domenica il calendario del fine settimana nel Girone B di Prima Categoria.

Nei quattro incontri pomeridiani i team savonesi chiamati a scendere in campo saranno due: il Quiliano & Valleggia, ospite di un Olimpic reduce da un periodo non particolarmente brillante, e una Spotornese a una delle ultime chiamate per riuscire a mantenere il proprio posto in Prima. L'avversario odierno della formazione di mister Gerundo sarà l'Old Boys Rensen.

Nel medesimo orario spazio al big match tra Multedo e Campese, mentre alle 17:00 un'altra delle contendenti alla vittoria del Savona, il Masone, scenderà in campo contro la Bolzanetese.