Outdoor. “Varatella Trail Area”: Borghetto S. Spirito è il nuovo Comune “capo fila”

È stato sottoscritto ieri mattina nella Sala Consiliare del Comune di Borghetto dai sindaci dei Comuni di Balestrino Stefano Saturno, Boissano Paola Devincenzi, Borghetto Giancarlo Canepa, Ceriale Marinella Fasano e Toirano Marco Bertolotto il nuovo protocollo d’intesa per il coordinamento, la gestione, la valorizzazione e la promozione delle attività outdoor del comprensorio territoriale della Val Varatella.

Con la sottoscrizione dell’odierno protocollo di intesa gli Enti sottoscrittori si impegnano a strutturare, valorizzare, gestire e promuovere il comprensorio territoriale della Val Varatella, coordinando le loro azioni con l’obiettivo di dare vita ad un più ampio comprensorio turistico outdoor denominato “Varatella Trail Area”.

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a realizzare una serie di interventi volti a rendere fruibile in modo completo il territorio comprensoriale, arginare il degrado ambientale, governare il flusso turistico, preservare lo spazio dedicato all'outdoor e dare una connotazione unitaria all'offerta turistica outdoor del comprensorio.

Tale comprensorio è costituito dalla rete sentieristica, dalle falesie di roccia, dal litorale e dagli spazi di rispettiva competenza di ogni Comune aderente.

Il distretto turistico outdoor “Varatella Trail Area” si riconosce in un marchio identitario comune per la valorizzazione e la promozione turistica del comprensorio interpretato quale distretto della qualità ambientale, della qualità dell’accoglienza e della qualità della vita per le comunità residenti.

Il protocollo era già stato siglato lo scorso anno a Toirano ma per problematiche organizzative si è proceduto a una nuova sottoscrizione individuando, questa volta, come Comune “capo fila” il Comune di Borghetto.

“Ora si riparte con nuovi stimoli - dichiarano i sindaci dei Comuni sottoscrittori - A breve individueremo l’associazione del settore e del territorio che dovrà fungere da partner operativo e finalmente daremo vita a questo bellissimo progetto nel quale crediamo tutti moltissimo. Le idee sono moltissime, dalla valorizzazione alla mappatura dei sentieri allo sviluppo di tutte le molteplici attività all’aria aperta che si possono svolgere nei nostri bellissimi territori facendo tesoro delle esperienze maturate nelle importanti realtà già esistenti”.

L’adesione al protocollo VTA è aperta anche ad altri Comuni con il consenso unanime degli attuali sottoscrittori.