Rugby: la Coppa Mare e Monti va all'Union Riviera

Terminato da due settimane il Campionato di Serie A, il movimento del rugby ligure, nell’attesa della doppia finale tra Savona e Novara per la promozione in Serie B, nello stesso Campionato di C puo’ già contare sulla conquista di un ambìto trofeo.

Ieri pomeriggio, infatti, al “Pino Valle” d’Imperia/Baitè la squadra senior dell’Union Riviera ha superato (20/3) i Cadetti dell’Unione Monferrato assicurandosi così la Coppa Mare e Monti. Per i rivieraschi liguri sono andati in meta Vallarino e Franzi, mentre Marasco ha messo a segno due piazzati e La Rosa uno. Al quinto posto dello stesso torneo si è piazzato il team cadetto del CUS Genova che ha regolato di misura le Province dell’Ovest segnando con Corona (1 meta, 2 trasf. ed penalty) e con Carozzino (1 meta). Per gli “Orsi” in meta Morabito e Ferrari , due trasformazioni ed un penalty di Moresco. La stessa partita è stata diretta dall’arbitro Alberto Olivieri di Genova Pra’ al suo ultimo impegno ufficiale per il Gruppo Arbitri FIR Liguria.

Intanto è terminato anche il Campionato Under 17 Girone 1 con l’affermazione della Coppa delle Alpi per l’Amatori&Union Milano, ottimo quarto posto per i ragazzi delle Province dell’Ovest in un girone di Elite.

FINALE I/II POSTO CAMPO NEUTRO

Union Riviera – Unione Monferrato 20/3

FINALE III/IV POSTO

CUS Piemonte Orientale – Volpiano 25/16

FINALE V/VI POSTO

Province dell’Ovest – CUS Genova/Cadetti 17/24

FINALE VII/VIII POSTO

Moncalieri – Collegno 28/26





CAMPIONATO UNDER 19 - COPPA MARE E MONTI

FINALE I/II POSTO CAMPO NEUTRO

Pro Recco – FTGI Eridania 8/32





UNDER 17 CONFERENCE GIRONE 1 INTERREGIONALE IV GG.

Province dell’Ovest – Parabiago 35/0

A.S.R. Milano - Unione Monferrato 34/36

CUS Torino – CUS Milano 12/50

Amatori&UnionMilano – Junior Brescia 24/0

CLASSIFICA GENERALE:

Amatori&Union Milano punti 41, Junior Brescia 39, Unione Monferrato 34, CUS Milano e Province dell’Ovest 25, ASR Milano 24, Parabiago 17, CUS Torino 4.

UNDER 17 CONFERENCE GIRONE 2 INTERREGIONALE IV GG.***

Franciacorta – Como 47/10

Biella – Amatori Genova 21/12

Rho – Velate 20/0 (N.D.)

Savona – Calvisano 0/20 (rinuncia SQ 1)

CLASSIFICA GENERALE: Calvisano punti 50, Franciacorta 41, Rho 33, Biella 29, Amatori Genova 22, Velate 16, Savona 9, Como punti 3.

CAMPIONATO UNDER 17 COPPA MARE E MONTI ***

(VII/VIII POSTO)

Pro Recco – CUS Genova 45/12

(V/VI POSTO)

Collegno – Cuneo Pedona 38/7

(I/II POSTO) CAMPO NEUTRO

VII Torino – Ivrea 27/22





UNDER 15 XXI GIORNATA

UR Riviera – Savona 48/15





TRIANGOLARE

Spezia/Recco – CUS Genova 0/68, CUS Genova – Province dell’Ovest 29/7, Spezia/Recco – Province dell’Ovest 8/28.