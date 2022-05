Calciomercato, Imperia. Gli occhi di mister Lupo sui giocatori dell'Albenga. Sancinito in cima alla lista

Capita con particolare frequenza che un allenatore reduce da una buona esperienza tecnica decida di lavorare con alcuni giocatori avuti nella precedente squadra.

Ciò però diventa quasi automatico quando con quel calciatore hai vinto un campionato di Eccellenza e ottenuto una salvezza in Serie D.

Non è un segreto quindi che Alessandro Lupo, alla terza esperienza all'Imperia, abbia chiesto a Davide Sancinito di lasciare l'Albenga e rientrare al Ciccione.

Un'operazione sulla carta nemmeno troppo complessa, dato il rapporto burrascoso avuto dal centrocampista ingauno con la società bianconera: Sancinito aveva infatti richiesto di essere ceduto nella sessione extra di calciomercato invernale, ricevendo il secco "no" della dirigenza (a differenza di Campelli trasferito alla Cairese).

Dalle indiscrezioni che popolano il mercato in questi giorni (voci, poi da confermare all'apertura delle liste in programma a inizio luglio), Sancinito non potrebbe essere l'unico giocatori sul taccuino imperiese.

I tam tam hanno parlato di Gargiulo, Puddu e Basso ma potrebbero non essere gli unici.