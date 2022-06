Calcio, Albenga. Il saluto del sindaco Tomatis alla famiglia Colla: "Li ringrazio per tutto quello che hanno fatto, un benvenuto a chi porterà avanti il progetto"

L'Albenga arrivava da una stagione di transizione superata grazie all'amore e ai sacrifici di un gruppo di Albenganesi animati da una grande passione, la famiglia Colla ha subito dovuto affrontare l'emergenza covid che è durata di fatto due anni, nonostante questo non ha mai smesso di credere nella squadra e nel progetto ed ha regalato alla città giornate di ottimo calcio come da tempo non si vedevano, sviluppando anche il settore giovanile diventato un vero fiore all'occhiello dello sport Albenganese.

Ringrazio la famiglia Colla per tutto quello che ha fatto per la squadra e do il benvenuto a chi vorrà portare avanti questo progetto indispensabile per una città come Albenga ed in particolare per i nostri giovani".