Rugby: domani inizia l'ultimo atto della stagione del Savona, alla Fontanassa arriva il Novara per il salto di categoria

L’attuale stagione agonistica nella sua fase conclusiva prevede, secondo le categorie impegnate, finali e play off, e per quanto riguarda le Società liguri l’unico club ancora in ballottaggio per un eventuale passaggio di categoria è il Savona di Serie C. La squadra biancorossa, presieduta da Dario Ermellino, ha raggiunto la finale nazionale e con partite di andata e ritorno dovrà affrontare l’Amatori Novara. Domenica, quindi, importante appuntamento al campo di via Fontanassa (ore 15,30) per il primo test, mentre la domenica successiva è prevista la gara di ritorno al Campo Leone Laurenti di Novara.

Sabato 18 giugno, invece, alle ore 10,00 al Campo Marchesani in localita’ Calvari di San Colombano di Certenoli si svolgerà la Fase Regionale del Trofeo CONI con regole del TAG Rugby. Squadre con dieci atleti Under 13 nuovi tesserati, maschi e femmine, e dal torneo sarà individuata la squadra che prenderà parte alla Fase Nazionale prevista dal 29 settembre al 2 ottobre 2022 in Valdichiana Senese.









SERIE C/FASE FINALE NAZIONALE

Partita di andata H. 15,30

Savona – Amatori Novara (Campo Fontanassa/SV arbitro GianLuca Selmi di Brescia g.d.l. Giulio Bargnani, Fabio Franchini, IV uomo Alberto Olivieri)

Partita di ritorno a Novara domenica 12 giugno 2022.

S.E.&.O.