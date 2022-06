Calcio, Playoff di Prima Categoria. Oggi si chiude. Ultima per il Pontelungo, la Campese cerca l'assolo decisivo

Si concluderà oggi, dopo una cavalcata lunga quasi un anno, la stagione del Pontelungo.

Una parabola ricca di soddisfazioni, culminata con la vittoria della Coppa Liguria di Prima Categoria, seppur la sconfitta di giovedì contro l'SC Aurora abbia impedito ai granata di competere fino all'ultimo per la vittoria dei playoff.

Alle 18:00, per il team di Fabio Zanardini, l'impegno con il San Quirico Burlando rimarrà di fatto in calce sugli almanacchi, dato che i granata sono già stati tagliati fuori dalla lotta per il primato.

Discorso diverso per gli ospiti che sperano in uno scivolone della Campese, attesa dalla gara interna con l'SC Aurora per scavalcare i verdeblu in vetta a un soffio dal traguardo.

A dirigere le due partite saranno rispettivamente Di Maria di Chiavari e Dinapoli di Savona.

