Calcio. Cristiano Cavaliere torna presidente dopo l'esperienza al Savona, l'imprenditore genovese è il nuovo massimo dirigente del Derthona

Dopo aver lasciato il Savona ed essere diventato il vicepresidente del Derthona, Cristiano Cavaliere ritrova lo scranno più alto di una società di Serie D.

Oggi il club bianconero ha infatti ufficializzato la nomina dell'imprenditore genovese a nuovo massimo dirigente.

"Mercoledì si è riunita l'assemblea dei soci dell'ASD Hic Sunt Leones Derthona - si legge nel comunicato" che ha discusso e approvato il rendiconto economico, la previsione di budget e le linee programmatiche per la prossima stagione in Serie D.



Sono state inoltre deliberate una serie di modifiche statutarie, tra cui quelle necessarie per richiedere alla LND il cambio di denominazione in "Derthona FbC 1908" a partire dal campionato venturo.



L'assemblea ha nominato, con voto unanime, il nuovo Consiglio Direttivo in carica per la stagione 2022/2023: Cristiano Cavaliere assume il ruolo di Presidente, Fabio Toso è il Presidente Onorario, Andrea Freddo Vice-Presidente, Ildebrando Ferrarese e Mario Ventura Consiglieri.





"Sono onorato e molto contento di essere chiamato a ricoprire la massima carica dirigenziale di una Società cosi’ importante come la Nostra - ha spiegato Cavaliere - farò il massimo per portare avanti il progetto partito 5 anni addietro e che dovra’ portare questa Societa’ ad essere sempre piu’ solida, strutturata ed ambita."