Calcio | La San Francesco Loano non molla e batte la Voltrese, solo il Millesimo ha fatto meglio nelle ultime sette partite

Mister Davide Brignoli aveva fatto una promessa, anche nei momenti più difficili della stagione: la San Francesco Loano non avrebbero mai alzato bandiera bianca, fino a quando la matematica non avesse sancito l’eventuale retrocessione.

La salvezza diretta resta a quattro punti di distanza e, durante la sosta natalizia, anche solo centrare i playout sembrava un traguardo lontanissimo.

L’inizio del nuovo anno, però, ha portato una svolta improvvisa. Nelle ultime sette gare solo la capolista Millesimo ha mantenuto un ritmo superiore, mentre il Loano ha collezionato ben 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Il vero colpo di reni è arrivato dopo la pesante batosta subita ad Arenzano, uno 0-5 che avrebbe potuto abbattere chiunque: i rossoblù, invece, hanno reagito colto l'occasione per rialzare prepotentemente la testa.

Eppure la partita di ieri contro la Voltrese si era aperta nel migliore dei modi per gli ospiti, subito avanti al 6’ con Tussellino. La reazione del Loano, però, non si è fatta attendere: al 15’ Hamati trova il gol del pareggio.

Nella ripresa, al 54’, Rimondo trasforma un calcio di rigore che vale il sorpasso. Poco dopo, al 65’, lo stesso Rimondo lascia il campo per espulsione, costringendo la squadra a giocare in dieci. Nonostante l’inferiorità numerica, il Loano riesce a resistere agli ultimi assalti della Voltrese, che protesta invano per un gol annullato al 90’.



SAN FRANCESCO LOANO – VOLTRESE 2-1

MARCATORI: 6’ Tussellino (V), 15’ Hamati (L), 54’ rig. Rimondo (L).

LOANO: Scalvini, Parodi (90’ Hovsepian), Agate, Rimondo, Pare, Alberto, Hamati (62’ Halaj), Bonifazio (74’ Di Lorenzo), Carastro L. (66’ Valentino), Auteri (80’ Balla), Cauteruccio.

Allenatore: Brignoli.



VOLTRESE: Cirillo, Robotti (75’ Boero), Lombardo (80’ De Mattei), Tussellino, Iraci (75’ Filippini), Giambarresi, Amendola, Chiodi, Greco G., Morando, Tassone (46’ Ndiaye).

Allenatore: Sciutto.

ARBITRO: Trabucco di Chiavari.