Calcio. L'Altarese archivia la salvezza, l'Albingaunia recupera ma cede nel finale. Prima dedica da papà per Gabriele Romano (VIDEO)

Bastano pochi minuti all’Altarese per indirizzare la partita: dopo appena 60 secondi Gagliardi rompe l’equilibrio, seguito dal rapido raddoppio firmato Romano al 4’. Un uno-due fulmineo che costringe subito l’Albingaunia a inseguire.
La reazione ospite arriva al 23’, quando Savona accorcia le distanze e riapre il confronto, mantenendo viva la gara fino alle battute finali. Nel secondo tempo il ritmo resta equilibrato, ma nel finale succede di tutto.
All’86’ Ciravegna trasforma un calcio di rigore e ristabilisce la parità, ma la gioia dura pochissimo: all’89’ Sow trova il guizzo decisivo che consegna la vittoria all’Altarese al termine di un match combattuto e ricco di colpi di scena.
ALTARESE - ALBINGAUNIA 3-2
Marcatori: 1’ Gagliardi, 4’ Romano, 23’ Savona, 86’ (rig.) Ciravegna, 89’ Sow.
Altarese: Delfino, Zaccariello, Saino R., Crovella, Gallo M., Puglia, Romano, Briano M., Gagliardi, Robaldo, Saino F.
All.: Ponte.
Albingaunia Sport Albenga: Manti, Savona, Gerosa, Giordano, Greco, D’Aprile F., Fazio, Marquez, Ciravegna, Bianco L., Cassata.
All.: Poggi.
Arbitro: Giuseppe S. Rodinò di Novi Ligure.