Calcio | Il Cengio di Chiarlone torna a credere ai playoff: 5-3 al Q&V e Ventimiglia a +9

Che la partita tra il Cengio e il Quiliano & Valleggia fosse a "rischio" goleada era cosa ben nota.

Del resto le squadre di Chiarlone e Molinaro non sono mai state capaci di speculare sul risultato.

Un risultato che, unito alla sconfitta del Ventimiglia contro la Virtus Sanremese, ha riaperto i giochi in zona playoff.

Per disinnescare la qualificazione automatica dei frontalieri alla fase regionale, i granata dovranno recuperare ancora tre punti (il limite imposto dal regolamento è di sette lunghezze), ma con sei giornate ancora da disputare la contesa è ancora aperta.

La cronaca: il Cengio ha approcciato la gara con grande determinazione, trascinato da un Siri in stato di grazia, autore di una doppietta lampo tra il 24' e il 31'. Prima dell'intervallo, De Matteis ha calato il tris al 36', mettendo in ghiaccio il risultato già nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa, il Quiliano & Valleggia ha provato a reagire con orgoglio, trovando la via della rete con Andreazza al 61'. Tuttavia, il Cengio ha risposto colpo su colpo: Zizzini al 63' e Venturino al 72' hanno spento ogni speranza di rimonta ospite. Per il Quiliano & Valleggia, il rigore trasformato da Fusetti al 69' e la sua successiva marcatura all'83' hanno solo reso meno amaro il passivo finale.





Cengio - Quiliano & Valleggia: 5-3

Marcatori: 24’ Siri, 31’ Siri, 36’ De Matteis, 61’ Andreazza, 63’ Zizzini, 69’ Fusetti (Rig.), 72’ Venturino, 83’ Fusetti.

Cengio: Rizzo M., Gallesio, Venturino, Croce S., Rizzo S., Meta, Seccafen, Sylla, Zizzini, Siri, De Matteis.

Allenatore: Chiarlone

Quiliano & Valleggia: Quaranta, Cestelli, Mata K., Sadiku, Bianco, Fontana, Andreazza, Mata E., Fusetti, Cerchez, Mencacci.

Allenatore : Molinaro



Arbitro: Pollero di Savona