Calcio, Serie D. Il Vado suda sette camicie contro il Fossano, Merkaj e Picone ribaltano il gol di Beccaro

VADO - FOSSANO 2-1 (78' Merkaj, 92' Picone - 24' Beccaro)



50' FINISCE QUA! IL VADO BATTE 2-1 IL FOSSANO

49' mischione a centrocampo, ammonito Mameli. Giallo anche per Merkaj e Ansari

49' Ansari per Muzio, termina le sostituzioni anche Pala

48' Pompilio per Monteverde, chiude i cambi Boisfer

47' PICONE! IL VADO TROVA IL VANTAGGIO! DESTRO CHE SI INFILA IN MEZZO A MILLE GAMBE SORPRENDENDO AVOGADRI

45' saranno cinque i minuti di recupero

44' break Fossano con Cattaneo, piatto mancino un paio di metri alla destra di Sattanino

42' Abonckelet avrà avuto 5-6 occasioni nitide di testa, continua la difficoltà dei centrocampisti rossoblu nel trovare la porta

41' ammonito Avogadri per perdita di tempo

40' nuovo cambio Vado, Picone per Capra, risponde Pala con Scarpa per Bozzuto

37' nuovo cambio Fossano: Morganti per Benti

35' ammonito Capra, rapporto non facile oggi con il direttore di gara

33' PAREEGGIO DEL VADO! IL NEONATO MERKAJ! COLPO DI TESTA IMPECCABILE, NULLA PUO' NEMMENO UN GRANDE AVOGADRI

29' ammonito Donaggio

28' Benti e Bozzuto, due opportunità per gli ospiti. Il numero 9 appostato sul secondo palo fallisce un tap in facile, l'esterno calcia invece sul primo palo, Sattanino c'è

26' Capitanio per Serra, nuovo cambio Fossano

25' parata incredibile di Avogadri su Abonckelet! Riflesso che vale un gol sul colpo di testa del centrocampista rossoblu

24' Lora per Donaggio, 4-2-3-1 per Boisfer: Memeli e Abonckelet cerniera cenrrale, Vita, Capra e Donaggio gravitano alle spalle di Alfiero

20' giallo anche per Cattaneo

19' spallata in area ad Alfiero, l'arbitro ritiene il contrasto regolare

17' cambia anche Pala: Polli per Beccaro

16' Vita prova anche dalla distanza, Avogadri controlla il pallone uscire.

12' Mameli per Prisco, primo cambio Vado. ammonito Serra

8' palla per il raddoppio sul destro di Muzio, girata imprecisa di poco

7' il Fossano non ha cambiato il proprio spartito, appena può la squadra di Pala riparte portando tanti uomini nella trequarti difensiva rossoblu

4' taglio di Abonckelet, la mezz'ala entra in area privo di marcatura, il cross a servirlo è però leggermente troppo alto

2' Alfiero murato da Avogadro, posizione irregolare però per il centravanti

1' si riprende! Non ci sono cambi

SECONDO TEMPO





47' squadre negli spogliatoi, Fossano avanti

46' buco di Prisco, Bozzuto riparte a campo aperto, il dribbling permette alla difesa rossoblu di recuperare

45' corner Vado, Vita gira centrale, Avogadri c'è

45' saranno due i minuti di recupero

42' ammonito Abonckelet

41' strappo di Vita in ripartenza, in qualche modo la sfera arriva ad Alfiero, il pareggio sembra cosa fatta ma il numero nove apre troppo il mancino!

38' sciabolata di Muzio dal limite, Sattanino in corner con la punta delle dita. Il Fossano ogni volta che riparte dà la sensazione di poter far male

36' Vita converge sul mancino a tira. Fino ad ora polveri bagnate per il bomber rossoblu

34' Cattaneo a un passo dall'eurogol! Il centrocampista vede Sattanino fuori dai pali, il lob è perfetto, bravo il portiere a recuperare la posizione

30' muove bene palla il Vado, Vita è smarcato, girata di testa alta

29' chiede il rigore anche il Fossano, Bozzuto giù, l'arbitro assegna invece il corner

28' MIRACOLO DI AVOGADRI! VITA CALCIA CENTRALMENTE MA DEBOLE, IL PORTIERE HA TEMPO DI ALZARE LA GAMBA DI RICHIAMO RESPINGENDO IL PENALTU!

27' RIGORE PER IL VADO! CAPRA A TERRA! IL DIRETTORE DI GARA INDICA IL DISCHETTO!

24' FOSSANO IN VANTAGGIO! BECCARO! MAGIA DEL NUMERO 11 CHE TROVA L'ANGOLINO ALTO! TRAIETTORIA IMPRENDIBILE PER SATTANINO!

22' in questo avvio stanno emergendo pregi e difetti dei rispettivi schieramenti. Il 4-3-1-2 premia il Vado centralmente, Fossano incisivo sulle corsie laterali

19' Fossano a centimetri dal vantaggio. Bozzuto aspetta la sovrapposizione vincente di Berbenni, il terzino entra in area fino al limite dell'area piccola con il tentativo di conclusione ribattuto in extremis

16' replica Serra per il Fossano, destro anche in questo caso inoffensivo per il portiere

14' percussione centrale di Vita, destro privo di misura rispetto alla porta di Avogadri

10' Cattaneo prova il gol dell'ex, colpo di testa privo di misura sul cross di Bozzuto

7' perde palla il Fossano al limite dell'area, Vita va giù ma il direttore di gara lascia correre. Mani in faccia dallo stupore per l'attaccante rossoblu

3' Vita trova al volo la porta e il gol, marcatura però annullata: la sfera era precedentemente uscita

1' si parte!

PRIMO TEMPO



VADO: Sattatino, Lora, Monteverde, Montesano, Capra, Alfiero, Vita, Abonckelet, Cottarelli, Foglio, Prisco,

A disposizione: Bellocci, Pisanu, Picone, Mameli, Michelucci, Pompilio, Merkaj, Donaggio, Corsa.

Allenatore: Boisfer



FOSSANO: Avogadri, Bresciani, Berbenni, Cattaneo, Gabrieli, Del Bello, Bozzuto, Serra, Benti, Muzio, Beccaro.

A disposizione: Cusin, Freccero, Cociobanu, Morganti, Capitanio, Ansari, Scarpa, Polli,

Allenatore: Pala



Arbitro: Iudicone di Formia

Assistenti: Bianchi di Roma 1 - Esposito di Formia