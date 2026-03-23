Calcio | Albissole. Il Little Club rimonta i ceramisti, la Praese aggancia il primo posto

A inizio ripresa la gara sembrava avere un esito definito. L’Albissole, forte del vantaggio costruito nei primi minuti del secondo tempo, dava l’impressione di poter tornare al successo senza particolari ostacoli. Poi, improvvisamente, tutto è cambiato: in sessanta secondi il Little Club ha rimesso in equilibrio la sfida, trasformando una partita apparentemente chiusa in un 2-2 ricco di tensione e conseguenze anche in classifica.

La prima frazione è caratterizzata da un possesso palla costante dei padroni di casa, che gestiscono ritmo e spazi senza però riuscire a trovare varchi decisivi. Il Little Club si compatta bene, concedendo pochissimo e dimostrando grande disciplina difensiva.

Quando il pareggio sembra accompagnare le squadre negli spogliatoi, arriva l’episodio che rompe l’equilibrio: allo scadere, Diana trova una soluzione raffinata sotto porta e porta avanti i suoi.

L’avvio di ripresa rafforza le sensazioni del primo tempo. Al 54’ Vierci approfitta di una situazione favorevole in area e raddoppia, indirizzando la gara verso i binari dell’Albissole.

Il Little Club reagisce con decisione: al 60’ Carrà riapre il confronto, e subito dopo Raiola completa la rimonta con una rete che vale il 2-2. Un uno-due che ribalta inerzia e certezze nel giro di pochi istanti.

Nel finale gli ospiti sfiorano addirittura il sorpasso, ma Brunozzi non riesce a concretizzare un’azione in contropiede che avrebbe avuto del clamoroso.

Il pareggio lascia sensazioni contrastanti. L’Albissole mantiene l’imbattibilità stagionale, pur senza riuscire a difendere un doppio vantaggio. Il punto conquistato, però, consente alla Praese di affiancare la capolista, riaprendo di fatto la corsa al primo posto.

Un dettaglio non trascurabile: i ceramisti devono ancora osservare il turno di riposo già effettuato dai rivali, elemento che mantiene intatte le prospettive per il finale di stagione.



ALBISSOLE - LITTLE CLUB 2-2

Marcatori: 45' Diana (A), 54' Vierci (A), 60' Carrà (L), 61' Raiola (L).

Albissole: Pastorino, Barisone, De Cerchi, Chiarlone, Apicella, Basso, Vierci, Dorno, Diana, Macagno, Invernizzi.

Allenatore: Cattardico.



Little Club: Costa, Pandiscia, Avanzino, Carrà, Cinardo, Bilanzone, Biancato, Pulsoni, Raiola, Chaves Moncada, Cerosillo E.

Allenatore: Foppiano M.



Arbitro: Luca Magaglio di Imperia.