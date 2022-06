Beach Volley. Campionato Italiano, Nicolò Siccardi strepitoso nella sua Albissola: terzo posto di prestigio in coppia con Sergio Seregni

Una tre giorni all'insegna del grande beach volley italiano che si è conclusa alla grande per Albissola Marina, con il terzo posto dell'atleta di casa Nicolò Siccardi, protagonista, in coppia con il beacher milanese Sergio Seregni, di un percorso pressochè perfetto nella prima delle otto tappe del circuito nazionale 2022 organizzata da Riviera Beach Volley.

Una lunga cavalcata tra i due tabelloni vincenti e perdenti, fino ad arrivare alla incredibile finale per il terzo posto contro Sacripanti-Alfieri, teste di serie numero 2 della tappa, domate ai vantaggi del tie break in un'arena centrale completamente esaurita e che ha trascinato a gran voce il portacolori albissolese.

Vittoria finale per Abbiati-Andreatta, i grandi favoriti della vigilia, che hanno superato 2-0 il duo Ingrosso-Dal Molin, quest'ultimo condizionato da un infortunio al ginocchio proprio negli ultimi decisivi punti del secondo set.

Anche al femminile successo, pur al termine di una finale tutta in salita e chiusa in rimonta al tie break, per le teste di serie numero 1 Lantignotti-Michieletto, davanti a Breidenbach-Benazzi e Frasca-Gradini.