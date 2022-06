Calciomercato. Il Pontelungo ci riprova. Confermato Zanardini e l'intera rosa granata

Porre un trofeo in bacheca ha rappresentato per il Pontelungo un traguardo non indifferente, quasi a trovare una testimonianza tangibile del bel percorso portato avanti dal presidente Michele Neri e da mister Fabio Zanardini nell'arco delle ultime stagioni.

Ora l'ultimo step da compiere è portare a casa il salto in Promozione e le premesse per una nuova stagione da protagonisti sembrano esserci tutte.

Nel fine settimana è arrivata la conferma per lo stesso allenatore e per la totalità dell'organico granata, alla quale saranno aggiunti tre giovani.

Un'occasione da festeggiare insieme a cena, per quanto costruito in passato e per quanto verrà ancora raccolto in futuro.