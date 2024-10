Giudice Sportivo, Promozione: il Finale perde Giguet per una giornata

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 27/10/2024



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

DONDERO FABRIZIO (CALVARESE 1923)

SARDINO GIANLUCA (LITTLE CLUB JAMES)



ALLENATORI

SQUALIFICA UNA GARA



MATTERA CIRO (SUPERBA CALCIO 2017)



AMMONIZIONE (II INFR)

PAGANO DANILO (CELLA 1956)

BRACALONI RICCARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)



AMMONIZIONE (I INFR)

REPETTI MASSIMO (BUSALLA CALCIO)

BERNARDI FRANCO (CAPERANESE 2015)

VALMATI ENRICO (SESTRESE BOR. 1919)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANGELOTTI ALESSANDRO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

GJOKA RAMADAN (SESTRESE BOR. 1919)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIGUET MARCO (FINALE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COPPOLA LORENZO (CANALETTO SEPOR)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

ROSARIO FERMIN GERISON (FORZA E CORAGGIO)



AMMONIZIONE (III INFR)

STABILE ALESSIO (BUSALLA CALCIO)

PROFUMO DAVIDE (CALVARESE 1923)

FIOCCHI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MONACO ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)

OCCHIPINTI ANDREA (SAN DESIDERIO)

GALLUCCIO DANIELE (SESTRESE BOR. 1919)

MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)

MELONI ALESSIO (VALLESCRIVIA 2018)



AMMONIZIONE (II INFR)

CASANOVA ELIO (CELLA 1956)

DEL SANTO MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MORETTINI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

TORRI IVAN (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BIANCHI ALBERTO (FORZA E CORAGGIO)

ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

PADI THOMAS (LEVANTO CALCIO)

CARRA FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)

PICASSO MATTEO (PANCHINA)

GALLUCCIO ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

LAMONICA MIRAGLIO LORENZO (SAMPIERDARENESE)

SCANO LUCA (SAN DESIDERIO)

SCARFO ANDREA (SESTRESE BOR. 1919)

MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)

RASO ANDREA (SUPERBA CALCIO 2017)

BELLONI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)

VERARDI NICOLO (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

MICELI ARMANDO (ARGENTINA ARMA)

DI TERLIZZI CHRISTIAN (BUSALLA CALCIO)

FRANCESIA BERTA FEDERICO (BUSALLA CALCIO)

RANASINGHE SAMUELE (BUSALLA CALCIO)

CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)

PETRUCCI DAVIDE (CALVARESE 1923)

PAPARCONE MATTEO (CANALETTO SEPOR)

VANNI LUCA (CANALETTO SEPOR)

AVELLANO DAVIDE (CAPERANESE 2015)

MOTTA FILIPPO (CAPERANESE 2015)

BERTOZZI FILIPPO (FINALE)

CAPOCELLI FILIPPO (FINALE)

SIMONI ALDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

SGADO ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)

LERTOLA SAMUELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)

TISCORNIA FRANCESCO (LEVANTO CALCIO)

GHIRLANDA CLAUDIO (PANCHINA)

OTTOGALLI DAVIDE (SUPERBA CALCIO 2017)

PELOSI JOSEPH (SUPERBA CALCIO 2017)

LAZZONI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)

PETRICCIOLI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)

TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

GAMBACORTA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

PIANESE ALESSIO (VENTIMIGLIACALCIO)