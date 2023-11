Calcio. Coppa Italia di Eccellenza, via alle semifinali d'andata: alle 15.00 Campomorone-Imperia, alle 18.00 Rivasamba-Athletic Albaro

Non ci sono più savonesi in lizza per conquistare la Coppa Italia di Eccellenza, ma l'interesse intorno alle semifinali d'andata in programma quest'oggi resta immutato, con tre genovesi a caccia dell'ultimo atto e l'Imperia più che mai determinata a riconfermarsi campione dopo la vittoria dello scorso anno in finale contro la Lavagnese.

Proprio la formazione di Pietro Buttu, reduce dal significativo 2-0 rifilato in campionato alla Cairese, sarà ospite alle 15.00 del Campomorone di Diego Alessi, protagonista di un ottimo avvio di stagione dopo le stagioni vissute in Val Bormida.

Prenderà invece il via alle ore 18.00 il primo capitolo di Rivasamba-Athletic Albaro: da un lato gli arancioneri, reduci dal primo rocambolesco ko della stagione con il Serrà Ricco (da 3-1 a 3-4), cercheranno di sfruttare il fattore casa per indirizzare fin da subito il discorso qualificazione, mentre sul versante opposto la squadra di Mariani tenterà di confermare il feeling con le gare di Coppa.

Livescore attivo su Svsport.it a partire dalle 15.00