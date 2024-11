Giudice Sportivo, Prima Categoria: tutti i provvedimenti nei gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 26/10/2024



DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 28/11/2024

DE TRIZIO GIAMPAOLO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

Al termine della gara, mentre il ddg lasciava il ddg, protestava rivolgendogli espressioni gravemente irriguardose



ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

BAZZIGALUPI ALEXANDRO (MULTEDO 1930)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RIOTTI DANIEL LEON (BARGAGLI SAN SIRO)

A gioco fermo, colpiva con un pugno un avversario, senza conseguenze lesive



RIGHETTI GIANLUCA (CASARZA LIGURE)

A gioco fermo. Appoggiava una mano sul volto di un avversario, spingendolo a terra



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIDALE LEONARDO (BRUGNATO 1955)

CAROGLIO FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA Q.)



CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)



AMMONIZIONE (III INFR)

ARLANDINI TOMMASO (APPARIZIONE FC)

DROVANDI JACOPO (BRUGNATO 1955)

MINCOLELLI DAVIDE (CA DE RISSI SG)

MONTICONE ANDREA (CASARZA LIGURE)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

MOLON LORENZO (SAVIGNONE)



AMMONIZIONE (II INFR)

OPPEDISANO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

REVERBERI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

DONATI FRANCO (BARGAGLI SAN SIRO)

BECCIU DAVIDE (CA DE RISSI SG)

URSO ANDREA (CA DE RISSI SG)

AGRIFOGLI SAMUELE (CADIMARE CALCIO)

MONACIZZO CHRISTIAN (CADIMARE CALCIO)

ROSSI CESARE SEBASTIA (CADIMARE CALCIO)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

TARTARINI MATTIA (MAROLACQUASANTA)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO 1930)

BISIO ANDREA (MULTEDO 1930)

BRUNO MATTIA (MULTEDO 1930)

GARAVENTA MATTIA RENATO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

TEMPERINI JAMES PATRICK E (RABONA VIA DELLACCIAIO)

VIGO NICOLO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

DALFORNO MARCO (RICCO LE RONDINI)

FIOCCHI MANUEL (RICCO LE RONDINI)

FAZIO MATTEO (RIOMAIOR 1965)

PASINI PIETRO (RIOMAIOR 1965)

EL ATIKI ABDELLAH (SAVIGNONE)

SAVIO GIOVANNI (SAVIGNONE)

COLOMBO EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)



AMMONIZIONE (I INFR)

CARBONE ANDREA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

FILENI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

SESTA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BOJANG MUHAMMED (APPARIZIONE FC)

PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

BOSSI FEDERICO (BARGAGLI SAN SIRO)

MELONE DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

DI MARTINO LEONARDO (BRUGNATO 1955)

SPANO LUCA (CA DE RISSI SG)

BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)

PADI NICOLO (CASARZA LIGURE)

BRIZZOLARA MARCO (COGORNESE)

FURIO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BALLARD LORENZO SERGIO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

TURINESE MATTEO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

BROZZO TOMMASO (RICCO LE RONDINI)

KEITA MOUSSA (RICCO LE RONDINI)

MENDOZA SANCHEZ ARIEL (RICCO LE RONDINI)

MANFRONI MATTEO (RIOMAIOR 1965)

WINTOUR PHILIP (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

ROMANO GABRIELE (SAVONA F.B.C. 1907)

SALIS ALESSIO (SAVONA F.B.C. 1907)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



GARE DEL 27/10/2024

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 POLIS. PIEVE LIGURE

Per aver consentito l'ingresso in zona riservata, a fine gara, ad un soggetto non identificato che minacciava

ed insultava il ddg da distanza molto ravvicinata



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 7/11/2024

POROLI PIETRO (POLIS. PIEVE LIGURE)



AMMONIZIONE (II INFR)

GUERRINI STEFANO MARIO (POLIS. PIEVE LIGURE)



AMMONIZIONE (I INFR)

GIULIETTI EROS (BOLANESE)

SCOTTO ALBERTO (POLIS. PIEVE LIGURE)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/11/2024

BOTTARO FEDERICO (BORGO INCROCIATI)



AMMONIZIONE (I INFR)

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)

CERAOLO ROSARIO (VADESE CALCIO 2018)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MOLINELLI MARCO (F.C.LAVAGNA 2.0)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)

FEDORYSHYN VLADYSLAV (IRON FOX AMEGLIESE)

CAFIERO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

INCORVAIA GABRIELE (SPERANZA 1912 F.C.)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)



CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BIASI ERIK (IRON FOX AMEGLIESE)

STEFANZL ROMAN JAVIER (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE (III INFR)

BAGNASCO LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)

LAPPERIER FILIPPO (BOLANESE)

MOTTOLA FRANCESCO (BORGHETTO 1968)

QUARTIERI TOMMASO (BORGHETTO 1968)

INCARDONA MATTEO (BORGO INCROCIATI)

JABRAOUI OSSAMA (CASTELNOVESE)

TIOLI ANDREA (COLLI 2024)

RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA)

MURIALDO GEORDIE (SPERANZA 1912 F.C.)

BUFFO DANIEL (SPOTORNESE CALCIO)



AMMONIZIONE (II INFR)

COLOMBO ANDREA (BOLANESE)

MAGGIARI SAMUELE (BOLANESE)

CHIAPPUCCI ANDREA (CASTELNOVESE)

CASTI ROBERTO (COLLI 2024)

BACIGALUPO FRANCESCO (F.C.LAVAGNA 2.0)

PARDI ALBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)

PISCHE MATTIA (OLIMPIC 1971) ù

DORIA LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

PACINI UDNY ZACCARIA (POLIS. PIEVE LIGURE)

VALENTI EMILIANO (POLIS. PIEVE LIGURE)

CAVALLI NICCOLO (PRIARUGGIA G.MORA)

VERDIANI ENRICO (PRIARUGGIA G.MORA)

ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)

PATITUCCI ADRIANO (SPOTORNESE CALCIO)

RANNE AUGUSTO (SPOTORNESE CALCIO)

CHAM EBRIMA (VADESE CALCIO 2018)

BIANCO ANTONIO (VADINO FOOTBALL CLUB)

SECCO ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

BOTTARI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE (I INFR)

CASTELLANOTTI ANDREA (BOLANESE)

ELHDIY ZAKARIA (BOLANESE)

GUGA FLORI (BORGHETTO 1968)

ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)

PUGGIONI ANDREA (BORGO INCROCIATI)

SEGALERBA MATTIA (BORGO INCROCIATI)

FEMIA ALESSANDRO (BORGORATTI)

SARTORI GABRIELE (BORGORATTI)

CRUDO ERIK (CAMPOROSSO)

GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)

SOW ABOUBACAR (CASTELNOVESE)

VANGELI LUCA (CASTELNOVESE)

FERULLI DIEGO (COLLI 2024)

DI SOMMA CATELLO (F.C.LAVAGNA 2.0)

GACCIOLI NICOLO (F.C.LAVAGNA 2.0)

LIMONTA NICOLO (OLIMPIC 1971)

MURTAS SIMONE (OLIMPIC 1971)

BACCIARELLI DARIO (OSPEDALETTI CALCIO)

PIANA SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)

CAGNO CHRISTIAN (PEGLI LIDO FBC)

SANVITO EDOARDO (POLIS. PIEVE LIGURE)

VITALE FRANCESCO LEAND (POLIS. PIEVE LIGURE)

CATALDO SIMONE (PRIARUGGIA G.MORA)

GARZIA SIMONE (ROMITO MAGRA 1922)

GRASSI ANGELO (SANTERENZINA)

GRIGIONI CORRADO (SPOTORNESE CALCIO)

SABALLY IBRAHIM (VADESE CALCIO 2018)

TAVARONE FRANCESCO (VADESE CALCIO 2018)

VACCA MATTIA (VADESE CALCIO 2018)