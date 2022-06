Rugby. Il Savona è in Serie B. Coach Costantino gonfia il petto: "Ora l'Italia sa chi siamo"

Il tono di voce tradisce l'orgoglio per un'impresa di portata storica, ma al contempo Andrea Costantino è ben consapevole della responsabilità che lo attende alla guida del Savona Rugby in Serie B.

Un risultato (giunto dopo il 15-15 di Novara) che rimarrà negli annali dello sport cittadino e non solo, arrivato al termine di una cavalcata entusiasmante, ma che definire sorprendente sarebbe riduttivo.

Coach, i complimenti possono apparire tanto meritati quanto superflui di fronte a un capolavoro del genere, ma il Savona Rugby si è saputo guadagnare questo traguardo davvero posando un mattoncino alla volta.

"E' proprio così, questa promozione arriva da lontano ed è stata cementata quest'anno grazie a un gruppo di ragazzi di buona prospettiva, unito a dei compagni più esperti che li hanno aiutati a crescere. Probabilmente nell'arco dei playoff siamo stati l'autentica outsider, ma questo non ci ha frenato nel raggiungimento dell'obiettivo. Qualche scivolone, anche contro squadre tecnicamente modeste non è mancato durante l'anno, ma a conti fatti non siamo mai stati sconfitti nei match interni, sinonimo comunque di solidità".

La Serie B è una realtà completamente nuova. Non deve fare paura ma è un territorio del tutto inesplorato per la piazza savonese.

"Il sogno dev'essere quello di riuscire a salvarci, anche per dare una prospettiva ancor più interessante al nostro settore giovanile. Oggi a Novara erano presenti i ragazzi dell'Under 17 ed erano quasi più felici loro che i giocatori della Prima Squadra. Questa Serie B però è di tutte le persone che vogliono bene al Savona, dai dirigenti, ai giocatori, al vivaio, fino a chi lava le pentole al termine del terzo tempo. Non vedo l'ora di iniziare a studiare la nuova stagione, ma per una settimana - sorride coach Costantino - non voglio sentir parlare di palla ovale".

Siete riusciti a radicare a Savona uno sport che fino a qualche anno fa era quasi del tutto alieno.