Calcio, Borgio Verezzi. Chicco Vona passa dietro la scrivania, sarà il responsabile dell'area tecnica per la Prima Squadra

E' un Borgio Verezzi che si presenta in piena evoluzione e in costante rinnovamento dirigenziale in questa prima parte di giugno.

Affidata la direzione generale a Pino Castiglione, le chiavi dell'area tecnica della Prima Squadra sono state invece poste nelle sapienti mani di Chicco Vona, autentico monumento tra gli attaccanti savonesi, pronto a dare il proprio contributo a mister Cordiale nella strutturazione dell'organico che dovrà affrontare il campionato di Seconda Categoria.

L'ufficialità è arrivata nel corso del week end.