Calcio, Ventimiglia. Scelto il successore di Luccisano, la panchina granata a Gianfranco Massullo

Gianfranco Massullo è il nuovo allenatore della prima squadra del Ventimiglia Calcio. Il tecnico, che sostituisce Fabio Luccisano dopo la retrocessione dall'Eccellenza, ha ottenuto ottimi risultati in queste due ultime stagioni con gli allievi granata 2005.

Il neo-mister allena nel settore giovanile del Ventimiglia calcio da oltre un decennio. E’ un tecnico in grande ascesa, profondo conoscitore del calcio giovanile e buon comunicatore, ha grande talento nel saper gestire il gruppo e ha ottime capacità nel lavorare con i ragazzi. Adesso la società gli offre l'opportunità di fare il grande salto alla guida della compagine di Promozione.

La sua carriera calcistica si è svolta esclusivamente a Sanremo, prima nei settori giovanili della Carlin’s Boys e della Sanremese e poi con la prima squadra nerazzurra.

Gianfranco Massullo è l’allenatore giusto per un gruppo forte e ambizioso come quello della prima squadra, che vuole tornare in Eccellenza al più presto. Cuore, passione, adrenalina, massimo impegno in ogni situazione, sacrificio. Per lui essere coach significa dedicare alla squadra e ai ragazzi tutto il proprio tempo libero.